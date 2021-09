Pleito que reelegeu o presidente da associação, Eraldo Teixeira da Cunha, aconteceu no mês passado - Foto: Divulgação

Publicado 01/09/2021 14:40

ARRAIAL DO CABO – Os membros da nova diretoria da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), na Região dos Lagos do Rio, tomaram posse para o triênio 2021-2024. A posse aconteceu nessa segunda-feira (30), conforme determina o estatuto, um mês após o presidente da associação, Eraldo Teixeira da Cunha, ser reeleito para o cargo com 98% dos votos válidos.

Além do presidente da Aremac, também tomaram posse do cargo, os outros membros da diretoria. São eles: o vice-presidente Thiago Rodrigues Domingues; o secretário Sedecias Vianna Simas; o 2° secretário Alberto Pinheiro; o tesoureiro Amaury de Barros Pessoa; e o 2° tesoureiro Uziel Martins Gonçalves.

“Estamos na busca de parceiros para alavancar projetos em prol da comunidade de beneficiários da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (ResexMar). Além disso, temos que seguir na nossa missão de monitorar a área da reserva e denunciar os abusos e omissões, sempre seguindo as normas e regulamentos da ResexMar. Buscamos ainda parceiros para atividades de educação ambiental e o projeto da ‘Limpeza dos Mares’, que chega à sua sétima edição nesse ano”, disse Eraldo Cunha.

Durante a solenidade, também foram empossados os membros do Conselho Fiscal da Associação. Os titulares, são eles: Ronaldo Andrade de Mendonça, Allan Bittencourt de Carvalho e Sancler da Silva Antunes. Já os suplentes, são: Maycon da Conceição Barreto, Jailson Abreu Rosa e Marcelo de Oliveira Abril dos Santos.

A cerimônia de posse teve a participação do presidente da Câmara Municipal, Ângelo Alves, conhecido como Shogun, além do presidente da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (Fipac), Rodrigo de Jesus Félix, e ainda o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorge Oliveira, e o presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Maycon Victorino.