Galo responde a vários processos judiciaisFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/08/2021 19:05 | Atualizado 31/08/2021 19:06

ARRAIAL DO CABO – Se entregou nesta quarta-feira (31) à polícia, o ex-secretário de Ordem Pública de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, Márcio Veiga de Oliveira, o. Ele estava foragido desde a última sexta-feira (27), quando foi deflagrada a “Operação Parque Livre” , para combater crimes ambientais no Parque Estadual da Costa do Sol

De acordo com a Polícia Civil, entre os alvos que continuam foragidos, estão o ex-prefeito do município,, apontado como o líder da organização criminosa que praticava crimes ambientais, além do ex-secretário de Meio Ambiente,, e o ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol,Márcio Galo também responde a outros processos judiciais, sendo o mais recente com base na lei Maria da Penha. Em maio deste ano, ele foi alvo de busca e apreensão em uma ação da Polícia Civil, após ter sido denunciado por ameaça contra a ex-companheira , com quem ele tem uma filha pequena. Já em março de 2020, Galo, que também é PM aposentado, havia sido alvo de outra operação, acusado de exigir pagamento de vantagem indevida para a realização de eventos na cidade, ainda quando ocupava o cargo de secretário de Ordem Pública.não conseguiu contato com a defesa dele.As investigações revelaram que os suspeitos de integrar a quadrilha liderada pelo ex-prefeito, desmataram uma área de preservação e fizeram o loteamento Miguel Couto, no distrito de Monte Alto, e teriam liberado, a partir de 2017, a construção de imóveis, em área não edificável, no Parque Estadual da Costa do Sol, para obterem vantagem indevida com a venda e exploração do solo.