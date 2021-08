Unidade fica na Avenida da Liberdade, no bairro Praia dos Anjos - Foto: Divulgação

Publicado 30/08/2021 20:05

ARRAIAL DO CABO – Será inaugurada a partir das 17h desta terça-feira (31), a policlínica municipal de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A unidade fica na Avenida da Liberdade, no bairro Praia dos Anjos, e, inicialmente, tinha a inauguração prevista para o meado de julho , mas devido aos atrasos no andamento das obras, a abertura da policlínica foi adiada.