Unidade fica na Avenida da Liberdade, no bairro Praia dos AnjosFoto: Divulgação

Publicado 31/08/2021 23:10

ARRAIAL DO CABO – Foi inaugurada na noite desta terça-feira (31), a policlínica municipal de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A cerimônia de inauguração teve a presença de dezenas de pessoas, incluindo o prefeito da cidade, Marcelo Magno, moradores e autoridades do município.