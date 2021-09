Apesar do comunicado, novas rotas ainda não foram divulgados oficialmente - Foto: Lucas Madureira

Apesar do comunicado, novas rotas ainda não foram divulgados oficialmente Foto: Lucas Madureira

Publicado 31/08/2021 21:45

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, terá cinco novos roteiros turísticos pela cidade, a partir dos próximos meses. Os novos percursos ainda não foram divulgados oficialmente, mas a Secretaria Municipal de Turismo informou que as rotas foram aprovadas durante uma reunião realizada nessa segunda-feira (30).

A novidade foi abordada durante a segunda oficina do projeto “Arraial a Pé”, que aconteceu em uma escola municipal. Segundo a Prefeitura, a iniciativa tem o objetivo de capacitar guias de turismo para que eles possam explorar roteiros culturais, históricos e gastronômicos, juntos aos turistas que visitam a cidade. A intenção é proporcionar uma viagem pela história, sabores e paisagens exuberantes.

O município informou ainda que, para cada um destes roteiros haverá uma oficina de conteúdo, tendo sido a primeira realizada em julho deste ano, com temas envolvendo o roteiro histórico "Dos Nômades aos Pescadores", e a próxima oficina está prevista para acontecer neste mês de setembro.

O encontro teve a participação de técnicos, pesquisadores, historiadores do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan) Região dos Lagos, e ainda do secretário municipal de Turismo, Marco Simas.

Encontro teve a participação de técnicos, pesquisadores e historiadores Foto: Divulgação