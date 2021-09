Atendimento aos pacientes aconteceu no Centro de Especialidades Odontológicas - Foto: Divulgação

Publicado 01/09/2021 20:25

ARRAIAL DO CABO – Cerca de 10 pessoas em situação de rua participaram de uma ação de saúde bucal realizada nesta quarta-feira (1º), em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, durante a ação, os pacientes foram orientados sobre os cuidados com a saúde bucal e receberam escovação supervisionada e avaliação dos dentistas.