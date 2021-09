Publicado 02/09/2021 21:55

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, confirmou nesta quinta-feira (2), os primeiros, na cidade. Segundo a Prefeitura, os pacientes estão sendo monitorados pela equipe de Vigilância em Saúde e em isolamento domiciliar.

O município informou ainda que continua seguindo os protocolos de prevenção já adotados e solicita a colaboração dos moradores para que continuem usando máscara de proteção, álcool gel, evitem aglomerações e sigam o cronograma de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde.

Na semana passada, o município informou que já havia vacinado cerca de 77% da população com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 . Nesta semana estão sendo vacinados adolescentes com idade entre 12 a 17 anos , com comorbidades. Segundo a última atualização do painel epidemiológico, desde o início da pandemia, Arraial do Cabo registra 1.656 casos confirmados da Covid-19, incluindo