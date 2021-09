Para entrar na cidade é preciso apresentar QRCode que comprove hospedagem no município - Foto: Divulgação

Independência do Brasil, celebrado na próxima terça-feira (7). Segundo o decreto em vigor no município, nos finais de semana e feriados, para atravessar a barreira sanitária é preciso apresentar QRCode ou voucher que comprove hospedagem na cidade ou reserva de serviços de turismo. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, anunciou reforço na fiscalização nas barreiras sanitárias nos principais acessos ao município, a partir desta sexta-feira (3), por conta do feriado da, celebrado na próxima terça-feira (7). Segundo o decreto em vigor no município, nos finais de semana e feriados, para atravessar a barreira sanitária é preciso apresentar QRCode ou voucher que comprove hospedagem na cidade ou reserva de serviços de turismo.

Covid-19 no município, que confirmou nesta semana, O objetivo é controlar a entrada de turistas na cidade e reduzir o risco de contaminação pelano município, que confirmou nesta semana, os primeiros oito casos da variante delta da doença . Ainda de acordo com a Prefeitura, para garantir o cumprimento das medidas, a cidade também aumentou o efetivo dos agentes de segurança pública durante o feriado.

VIAS SERÃO INTERDITADAS

A Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans) informou que fará a interdição do trânsito nas imediações da Praça do Cova, no bairro Praia dos Anjos, entre esta sexta-feira, até à próxima segunda-feira (6), das 19h a 0h. Veja as vias que serão interditadas:

• Avenida Liberdade com a Rua Luiz Correia;

• Rua Gonçalves Dias com a Avenida Roberto Silveira;

• Rua Gonçalves Dias com a Rua Clóvis Monteiro;

• Rua Carlos Aguiar com a Rua Clodoaldo Gonçalves Leite.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública pelos telefones: (22) 2622-0199 ou (22) 98837 9159 (WhatsApp).



SEGURANÇA NAS PRAIAS



Durante o feriado, haverá também reforço no mar, para evitar acidentes envolvendo banhistas. Segundo a Prefeitura, um efetivo diário com cerca de 35 guarda-vidas estarão de prontidão nas praias dos distritos, e ainda na Praia do Pontal, Prainha, Praia dos Anjos, Prainhas e Praia Grande.