Durante a manhã, havia pelo menos dois quilômetros de congestionamento para entrar na cidade, na RJ-140 - Foto: Vinícius Pereira

Publicado 04/09/2021 12:00 | Atualizado 04/09/2021 12:04

Independência do Brasil, celebrado na próxima terça-feira (7), muitos turistas decidiram aproveitar os dias de folga na capital nacional do mergulho e, durante a manhã, já havia pelo menos dois quilômetros de congestionamento para entrar na cidade, a partir da barreira sanitária, na RJ-140. ARRAIAL DO CABO – O principal acesso à Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, registra longo congestionamento neste sábado (4). Por conta do feriado da, celebrado na próxima terça-feira (7), muitos turistas decidiram aproveitar os dias de folga na capital nacional do mergulho e, durante a manhã, já havia pelo menos dois quilômetros de congestionamento para entrar na cidade, a partir da barreira sanitária, na RJ-140.

Covid-19, o município Segundo a Prefeitura, o acesso de turistas está sendo permitido apenas mediante apresentação de QRCode ou voucher que comprove hospedagem na cidade, ou reserva de serviços de turismo. Para garantir o cumprimento das medidas sanitárias por conta da, o município reforçou a fiscalização nas barreiras sanitárias, a partir dessa sexta-feira (3)

Apesar das restrições, já havia uma grande movimentação de banhistas na Praia Grande, nas primeiras horas desta manhã, e o movimento de turistas também era intenso na Marina dos Pescadores, de onde saem os passeios de barco, no bairro Praia dos Anjos.

SEGURANÇA NAS PRAIAS



Durante o feriado, a Prefeitura informou que haverá reforço no mar, para evitar acidentes envolvendo banhistas. Segundo a Prefeitura, um efetivo diário com cerca de 35 guarda-vidas estarão de prontidão nas praias dos distritos, e ainda na Praia do Pontal, Prainha, Praia dos Anjos, Prainhas e Praia Grande.

Praia Grande registra grande movimentação de turistas Foto: Vinícius Pereira