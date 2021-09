Material apreendido foi levado para a delegacia - Foto: Divulgação

Publicado 27/09/2021 13:30

ARRAIAL DO CABO – Uma mulher suspeita de atuar na contabilidade do tráfico de drogas foi presa nesse domingo (26), em uma casa no Morro da Boa Vista, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, na residência dela, os agentes encontraram dois cadernos com anotações do tráfico,, além de 17 tabletes de maconha, dois pinos de cocaína e R$ 200, em espécie.