Material apreendido foi levado para a delegacia - Foto: Divulgação

Material apreendido foi levado para a delegaciaFoto: Divulgação

Publicado 26/09/2021 14:30

ARRAIAL DO CABO – Um homem foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, nessa sexta-feira (24), no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, o suspeito foi encontrado com 27 buchas de maconha, 11 pinos de cocaína, e R$ 20, em espécie, que seriam provenientes da venda de entorpecentes.

Ainda de acordo com a PM, os agentes fizeram o flagrante após moradores relatarem que um suspeito estaria atuando no tráfico de drogas, na localidade. O preso foi encaminhado com o material apreendido para a delegacia. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial. O DIA não conseguiu contato com a defesa do preso.