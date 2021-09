Vacinação acontece das 9h às 16h, em diferentes pontos da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2021 21:10 | Atualizado 20/09/2021 22:40

ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, realiza nesta terça-feira (21), uma repescagem para imunizar pessoas que compõem o grupo prioritário da vacina contra a, e que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. Estão na lista: idosos, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes com mais de 15 anos de idade.De acordo com a Prefeitura, maiores de 18 anos que ainda não se imunizaram, também poderão receber a vacina, de acordo com cronograma. O município também inicia, na próxima quinta-feira (23), a aplicação da dose de reforço para idosos com mais de 90 anos.A vacinação acontece das 9h às 16h, em diferentes pontos da cidade, e para receber a vacina, é preciso que o morador apresente um documento oficial com foto, comprovante de residência no município, além do cartão SUS. Já as pessoas portadoras de comorbidades, gestantes e puérperas devem apresentar laudo médico.