Drogas foram encontradas debaixo do banco do carona do veículoFoto: Divulgação

Publicado 19/09/2021 18:20

ARRAIAL DO CABO – Quatro homens suspeitos por tráfico de drogas foram presos nessa sexta-feira (17), em um carro por aplicativo, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a PM, no veículo foram encontrados 595 papelotes de cocaína e 113 tiras de maconha.

O material estava debaixo do banco do carona e foi localizado durante uma revista ao veículo. Ainda de acordo com a PM, os suspeitos afirmaram que aviam ido buscar as drogas em Araruama e que levariam os entorpecentes para vender em Cabo Frio. Os quatro foram levados para a 132ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. O DIA não conseguiu contato com a defesa dos presos.