Materiais são resultados de um TAC firmado entre o Banco Itaú e o MPE-RJ - Foto: Divulgação

Materiais são resultados de um TAC firmado entre o Banco Itaú e o MPE-RJFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2021 22:05

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta quarta-feira (15), uma série de equipamentos de proteção individual (EPIs), que serão utilizados no trabalho de combate à Covid-19, no município. Entre os materiais recebidos, estão: cerca de 22 mil máscaras de proteção, 3,5 mil aventais descartáveis, três galões de cinco litros de álcool em gel, 400 unidades de álcool líquido, 1 mil óculos de proteção e 4 mil luvas.

De acordo com a Prefeitura, os EPIs são resultados de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado entre o Banco Itaú e o Ministério Público Estadual (MPE-RJ). O município informou que os materiais serão utilizados pelas secretarias municipais de Saúde e a de Educação.

“A parte da Saúde vai ser destinada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo e às unidades do Estratégia de Saúde da Família (ESF). A Educação vai dividir os EPIs entre as 11 escolas e as duas creches”, disse uma nota divulgada pela Prefeitura, nesta quinta-feira (16).