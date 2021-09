Projeto "Limpeza dos Mares" está em sua 7ª edição - Foto: Divulgação

Projeto "Limpeza dos Mares" está em sua 7ª ediçãoFoto: Divulgação

Publicado 14/09/2021 21:45

“Limpeza dos Mares”. A iniciativa vai acontecer, simultaneamente, a partir das 9h, nas praias dos Anjos, Forno e Grande. O objetivo é recolher resíduos que são deixados pelos banhistas nas areias ou que chegam até as praias por conta das marés. ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, vai receber neste sábado (18), a 7ª edição do projeto. A iniciativa vai acontecer, simultaneamente, a partir das 9h, nas praias dos Anjos, Forno e Grande. O objetivo é recolher resíduos que são deixados pelos banhistas nas areias ou que chegam até as praias por conta das marés.

O trabalho de conscientização ambiental será realizado pela Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), em conjunto com voluntários do projeto “Mar Sem Lixo”. “Estamos permanentemente em ações de limpeza nas praias e já temos um diagnóstico de onde a situação está mais grave. Por isso, conseguimos fazer o roteiro do evento de modo mais eficiente, visando garantir o melhor aproveitamento do tempo e o mínimo desgaste dos voluntários”, explicou o presidente do projeto, Luiz Roberto Ramos.

De acordo com a associação, entre os materiais encontrados com mais frequência, durante as ações de limpeza, são: tampinhas de garrafas, embalagens plásticas, de alumínio e de vidro, guimbas de cigarro, produtos descartáveis e outros tipos de resíduos. A edição deste ano terá ainda o apoio da Eco Trilhas, do movimento “Preserve Arraial do Cabo” e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A organização informou que todo o material recolhido pelos voluntários durante a ação, é separado, passa por uma triagem, e é encaminhado para a reciclagem. Além disso, será feito, de forma experimental, um primeiro estudo para a viabilizar a implantação de projeto de reciclagem nas praias e bairros do município.