Covid-19, em grupos prioritários. Estão inclusos nesta lista da Prefeitura: idosos, pessoas com deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes, com mais de 15 anos.



O município também informou que, ao longo desta semana, também haverá aplicação da segunda dose do imunizante em pessoas que já estavam agendadas. A Prefeitura acrescentou ainda que aguarda o recebimento de novas doses da vacina, para dar continuidade ao calendário de vacinação. ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, realiza nesta semana, uma repescagem para a aplicação da primeira dose da vacina contra a, em grupos prioritários. Estão inclusos nesta lista da Prefeitura: idosos, pessoas com deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes, com mais de 15 anos.O município também informou que, ao longo desta semana, também haverá aplicação da segunda dose do imunizante em pessoas que já estavam agendadas. A Prefeitura acrescentou ainda que aguarda o recebimento de novas doses da vacina, para dar continuidade ao calendário de vacinação.

A imunização acontece em diferentes locais, das 9h às 16h, e para receber a vacina, é preciso que o morador apresente um documento oficial com foto, comprovante de residência no município, além do cartão SUS. Já as pessoas portadoras de comorbidades, gestantes e puérperas devem apresentar laudo médico.

TERÇA-FEIRA (14) – DAS 9H ÀS 16H

• Repescagem, para aplicação da primeira dose em grupos prioritários, incluindo pessoas com deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes, com mais de 15 anos;

• Aplicação da segunda dose da vacina para quem estiver com agendamento na data.

QUARTA-FEIRA (15) – DAS 9H ÀS 16H

• Aplicação da segunda dose da vacina, para quem estiver agendado nos dias 15, 16 e 17 de setembro.

QUINTA-FEIRA (16) – DAS 9H ÀS 16H

• Aplicação da segunda dose da vacina, para quem estiver agendado nos dias 15, 16 e 17 de setembro.

SEXTA-FEIRA (17) – DAS 9H ÀS 16H

• Aplicação da segunda dose da vacina em trabalhadores do turismo náutico, na sede da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), das 8h às 13h.





LOCAIS DE VACINAÇÃO

Unidade de saúde do bairro Prainha;

Associação dos Aposentados e Pensionistas;

Estratégia de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.



MUTIRÃO NO CENTRO DE ARRAIAL



A Prefeitura informou que nesta quarta-feira (15), haverá um mutirão de vacinação contra a Covid-19, no Centro da cidade. As equipes da Secretaria de Saúde irão até os comércios e demais estabelecimentos, em busca de moradores que ainda não se vacinaram com a primeira dose. A repescagem será realizada de 9h às 16h.