Jogos vão começar a partir das 9h, sem a presença de público por causa da pandemia - Foto: Lucas Madureira

Publicado 10/09/2021 23:15 | Atualizado 10/09/2021 23:16

ARRAIAL DO CABO – A quarta rodada da Copa de Futebol Izaías Teixeira, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, acontece neste domingo (12). Serão realizadas três partidas, a partir das 9h, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, no Centro da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, por causa da pandemia da Covid-19, não haverá presença de público, para evitar aglomeração na arquibancada.