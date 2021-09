Diversas autoridades locais participaram da cerimônia de lançamento do programa - Foto: Divulgação

Jovem Cidadão. A iniciativa vai oferecer, ao longo de um ano, aulas no campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) do município, sobre noções de oratória, português, matemática, inglês, informática, ecoturismo, entre outras disciplinas, com o objetivo de capacitar os alunos para o mercado de trabalho. ARRAIAL DO CABO – Cerca de 50 adolescentes de famílias em estado de vulnerabilidade social, de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, serão beneficiados com o programa. A iniciativa vai oferecer, ao longo de um ano, aulas no campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) do município, sobre noções de oratória, português, matemática, inglês, informática, ecoturismo, entre outras disciplinas, com o objetivo de capacitar os alunos para o mercado de trabalho.

A adesão do município ao programa foi anunciada nesta quinta-feira (9) pela Prefeitura, durante uma solenidade que contou com a presença de diversas autoridades locais, incluindo o prefeito da cidade, Marcelo Magno, e o diretor geral do IFRJ campus Arraial do Cabo, David Barreto.

De acordo com a Prefeitura, após a capacitação, os alunos serão encaminhados para um estágio em departamentos do poder Executivo e receberão uma bolsa correspondente a 25% do salário mínimo. Para concorrer a uma vaga, é necessário que o adolescente tenha entre 15 e 17 anos, esteja inscrito em uma unidade de ensino da cidade, e no Cadastro Único.