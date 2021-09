Foragido se entregou na delegacia de Arraial do Cabo - Foto: Divulgação

Publicado 08/09/2021 17:35

O delegado Ruchester Marreiros, titular da 132ª Delegacia Policial, responsável pelas investigações, informou que Taylor deve ser encaminhado a qualquer momento para uma unidade prisional da capital, onde vai ficar à disposição da Justiça. Até o momento, foram presos oito dos 12 alvos da operação. Entre os foragidos, está o ex-prefeito da cidade, Renatinho Vianna, apontado como o líder da organização criminosa, que teria desmatado e loteado a área de preservação que fica no distrito de Monte Alto.

FORAGIDOS

Renatinho Vianna – ex-prefeito de Arraial do Cabo;

• Marcio Croce – ex-secretário de Meio Ambiente;

• André Cavalcanti – ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol;

PRESOS

Márcio Galo – ex-secretário municipal de Ordem Pública;

• Marcos Vinícius da Silveira Barbosa, ex-servidor público do município;

• Ranieri Porto – ex-chefe do Parque Estadual da Costa do Sol;

• Taylor Rafael Antunes Dutra – ex-guarda-parque;

• Sandro de Souza Mota – policial militar;

• Alexandre Pereira Mota – policial militar;

• Marcos Alexandre Martins Ozório – bombeiro militar;

Além deles, também foram denunciados à Justiça, mas sem pedido de prisão, a ex-superintendente Regional do Inea, Márcia Simões Mattos, o ex-vice-prefeito do município Sergio Lopes Carvalho, que também era secretário municipal de Assistência Social, entre outros.

As investigações revelaram que os suspeitos de integrar a quadrilha liderada por Renatinho Vianna, desmataram uma área de preservação e fizeram o loteamento Miguel Couto, no distrito de Monte Alto, e teriam liberado, a partir de 2017, a construção de imóveis, em área não edificável, no Parque Estadual da Costa do Sol, para obterem vantagem indevida com a venda e exploração do solo. O DIA não conseguiu contato com a defesa das pessoas citadas na reportagem.