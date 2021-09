Cadastramento vai acontecer das 9h às 15, no Cras do Morro da Cabocla - Foto: Divulgação

Cadastramento vai acontecer das 9h às 15, no Cras do Morro da CaboclaFoto: Divulgação

Publicado 09/09/2021 20:20

Tarifa Social, que garante 50% de desconto na fatura de água. O cadastramento será feito durante um mutirão que vai acontecer das 9h às 15, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Amado Julião Batista, no Morro da Cabocla. ARRAIAL DO CABO – Famílias de baixa renda de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, poderão se cadastrar nesta sexta-feira (10) no programa, que garante 50% de desconto na fatura de água. O cadastramento será feito durante um mutirão que vai acontecer das 9h às 15, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Amado Julião Batista, no Morro da Cabocla.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Prefeitura e a concessionária Prolagos, para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social ou desempregadas. De acordo com a Prolagos, para aderir ao programa, o consumidor deve apresentar os seguintes documentos:

• RG ou documento oficial com foto e CPF;

• Carteira de Trabalho e Previdência;

• Guia de recolhimento para Previdência Social ou documento equivalente;

• Comprovante de inscrição no Cadastro Único;

• Fatura de água.

Além disso, a Prolagos informou ainda que para ser beneficiado, também é necessário preencher os três seguintes requisitos:

• Ter renda familiar de até três salários mínimos;

• Fazer parte de algum programa social do governo municipal, estadual ou federal;

• Ter média de consumo mensal de 10 m³ de água.

Segundo a concessionária de água, depois de solicitar a inclusão no programa, o imóvel vai passar por uma vistoria e, após a validação dos requisitos, os moradores já passam a ser beneficiados. O programa tem duração de 12 meses, com renovação mediante a atualização do cadastro. Os clientes também podem solicitar uma análise para a própria residência por meio do aplicativo Águas App, ou ainda através do telefone 0800 7020 195, ou pelo WhatsApp: (22) 9 9722-8242.

“Levando o Programa de Tarifa Social até os munícipes, aproximamos a concessionária da população e oferecemos mais comodidade aos nossos clientes, reconhecemos que o acesso à água potável e ao saneamento é um direito humano essencial para o proveito da vida e de todos os outros direitos humanos”, destaca coordenadora de Responsabilidade Social da Prolagos, Simony Dias.