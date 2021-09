objetivo é identificar diferentes meios de hospedagens, restaurantes, comércios, entre outros serviços relacionados ao turismo - Foto: Divulgação

objetivo é identificar diferentes meios de hospedagens, restaurantes, comércios, entre outros serviços relacionados ao turismoFoto: Divulgação

Publicado 10/09/2021 23:00 | Atualizado 10/09/2021 23:18

ARRAIAL DO CABO – Pelo menos 200 empresas de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, já estão catalogadas no inventário turístico da cidade. O mapeamento é feito pela Secretaria Municipal de Turismo, e teve início no mês de junho , com o objetivo de identificar os diferentes meios de hospedagens, restaurantes, comércios, agências, operadoras de mergulho, entre outros serviços relacionados ao turismo.

A intenção do município é, a partir desse catálogo, oferecer aos turistas diferentes opções de atrativos locais, de acordo com o perfil de cada visitante. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, o mapeamento é uma exigência do Ministério do Turismo e, além da criação de um site, outras propostas também estão previstas ao longo do ano, como um folheto informativo.