Aulas começam já no próximo dia 21 de setembro - Foto: Lucas Madureira

Publicado 13/09/2021 16:30

ARRAIAL DO CABO – A Superintendência de Cultura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, anunciou nesta segunda-feira (13), a abertura de vagas para diversos cursos para os moradores dos distritos do município. Segundo a Prefeitura, entre as opções, estão cursos de artesanato, crochê, amigurumi, bordado, dança, street dance e teatro.

As inscrições podem ser feitas de 8h às 17h, no Anexo Cultural Nelsy Ribeiro Cardoso, em Monte Alto. Para se cadastrar, é preciso apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Foto 3x4, comprovante de residência e, no caso de menores de idade, é necessário também apresentar declaração escolar e documento do responsável.

A previsão do município é que as aulas tenham início a partir das 14h, do dia 21 de setembro. Já as aulas de teatro acontecem aos sábados, entre 14h e 17h, também no distrito de Monte Alto.