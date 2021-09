Em julho deste ano, o município também regularizou o pagamento do 13º salário de ex-servidores - Foto: Jheyce Correia

Publicado 14/09/2021 20:20

5,8 milhões na economia local, ao antecipar o pagamento de 50% do 13º salário dos servidores da cidade. O município disse ainda que também quitou o pagamento do 13º salário dos servidores, referente a 2017, que estava em atraso. ARRAIAL DO CABO – A Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, informou nesta terça-feira (14), que injetou pouco mais de, ao antecipar o pagamento de 50% do 13º salário dos servidores da cidade. O município disse ainda que também quitou o pagamento do 13º salário dos servidores, referente a 2017, que estava em atraso.

De acordo com a Prefeitura, somente o pagamento da primeira parcela do 13º deste ano representa cerca de R$ 4,5 milhões, e o restante: R$ 1,3 milhões, é referente ao pagamento do 13º de 2017, que ainda não havia sido repassado aos servidores.