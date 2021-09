Trecho que passou por reparo fica na Avenida da Liberdade - Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – Uma equipe do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (Idac), na Região dos Lagos do Rio, realizou nesta segunda-feira (13), reparos na calçada da Avenida da Liberdade, no trecho que fica nas proximidades do antigo cinema da cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo é evitar possíveis acidentes.