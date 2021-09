Durante o trabalho, agentes percorreram diversas ruas e comércios da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 15/09/2021 22:20

ARRAIAL DO CABO - A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, realizou nesta quarta-feira (15), um mutirão para imunizar adolescentes e adultos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, durante o trabalho os agentes percorreram diversas ruas e comércios do Centro da cidade, para aplicar o imunizante.

Nesta quinta-feira (16), a cidade realiza a aplicação da segunda dose em quem estiver agendado nos dias 15, 16 e 17 de setembro. A imunização acontece em diferentes pontos da cidade, das 9h às 16h, e para receber a vacina, é preciso que o morador apresente um documento oficial com foto, comprovante de residência no município, além do cartão SUS. Já as pessoas portadoras de comorbidades, gestantes e puérperas devem apresentar laudo médico.

QUINTA-FEIRA (16) – DAS 9H ÀS 16H

• Aplicação da segunda dose da vacina, para quem estiver agendado nos dias 15, 16 e 17 de setembro.

SEXTA-FEIRA (17) – DAS 9H ÀS 16H

• Aplicação da segunda dose da vacina em trabalhadores do turismo náutico, na sede da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), das 8h às 13h.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Unidade de saúde do bairro Prainha;

Associação dos Aposentados e Pensionistas;

Estratégia de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento na própria unidade.