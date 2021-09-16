Fiscalização foi realizada nesta quinta-feira (16), para apurar diversas irregularidadesFoto: Divulgação
Dois depósitos de bebidas são interditados em Arraial do Cabo
Fiscalização do Procon apontou diversas irregularidades nos estabelecimentos
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Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia
Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).
Mutirão vacina adolescentes e adultos contra a Covid, em Arraial do Cabo
Trabalho foi realizado nesta quarta-feira (15)
Copa de futebol de Arraial do Cabo tem 15 gols na quarta rodada
Maior destaque foi a equipe Coqueiral, que balançou a rede seis vezes
Arraial do Cabo aplica 2ª dose da vacina contra a Covid, nesta quarta
Serão imunizadas pessoas com agendamento marcado entre os dias 15 e 17 de setembro
Voluntários farão ação de limpeza em praias de Arraial do Cabo
Iniciativa será realizada neste sábado (18), nas praias dos Anjos, Forno e Grande
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