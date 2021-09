Fiscalização foi realizada nesta quinta-feira (16), para apurar diversas irregularidades - Foto: Divulgação

Publicado 16/09/2021 21:54

ARRAIAL DO CABO – Uma ação do Procon realizada nesta quinta-feira (16), interditou dois depósitos de bebidas por diversas irregularidades, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com o Procon, durante a fiscalização, os agentes constataram que os estabelecimentos estavam atuando sem o alvará municipal, licença sanitária, e ainda comercializavam alimentos com o prazo de validade vencido, entre outras irregularidades.

DIA não conseguiu contato com os responsáveis pelos depósitos interditados. O Procon informou que denúncias de infrações contra o consumidor podem ser feitas para o órgão por meio do telefone: (22) 2622-1417; WhatsApp: (22) 97403-6274 ou e-mail: A fiscalização aconteceu após denúncias de que depósitos do município estariam funcionando de forma inadequada. Onão conseguiu contato com os responsáveis pelos depósitos interditados. O Procon informou que denúncias de infrações contra o consumidor podem ser feitas para o órgão por meio do telefone: (22) 2622-1417; WhatsApp: (22) 97403-6274 ou e-mail: [email protected]

A sede do Procon de Arraial do Cabo fica na Avenida Leonel de Moura Brizola, s/n; Centro de Arraial do Cabo.