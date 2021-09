Acidente aconteceu na Rua Dom Pedro I, próximo à delegacia da cidade - Foto: Reprodução /Redes Sociais

Acidente aconteceu na Rua Dom Pedro I, próximo à delegacia da cidadeFoto: Reprodução /Redes Sociais

Publicado 19/09/2021 18:05

ARRAIAL DO CABO – Uma mulher ficou ferida depois de perder o controle da direção de um carro e contra um poste, na tarde deste domingo (19), em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. A vítima teve ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HFAC). Informações sobre o estado de saúde dela não foram divulgadas.

O acidente aconteceu na Rua Dom Pedro I, próximo à delegacia da cidade. Agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans) estiveram no local para sinalizar o trecho, até a liberação da via. As causas do acidente não foram esclarecidas.