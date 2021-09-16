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ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, realiza nesta sexta-feira (16), a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, em trabalhadores do turismo náutico. Segundo a Prefeitura, a imunização vai acontecer das 8h às 13h, na Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC).
SEXTA-FEIRA (17) – DAS 9H ÀS 16H
• Aplicação da segunda dose da vacina em trabalhadores do turismo náutico, na sede da Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC), das 8h às 13h.