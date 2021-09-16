Trabalhadores do turismo náutico serão vacinados em Arraial do Cabo
Aplicação da segunda dose acontece das 8h às 13h, na FIPAC
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Arraial do Cabo recebe EPIs para enfrentamento da Covid-19
Materiais são resultados de um TAC firmado entre o Banco Itaú e o MPE-RJ
Dois depósitos de bebidas são interditados em Arraial do Cabo
Fiscalização do Procon apontou diversas irregularidades nos estabelecimentos
Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia
Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).
Mutirão vacina adolescentes e adultos contra a Covid, em Arraial do Cabo
Trabalho foi realizado nesta quarta-feira (15)
Copa de futebol de Arraial do Cabo tem 15 gols na quarta rodada
Maior destaque foi a equipe Coqueiral, que balançou a rede seis vezes
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