ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, realiza nesta sexta-feira (16), a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, em trabalhadores do turismo náutico. Segundo a Prefeitura, a imunização vai acontecer das 8h às 13h, na Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC).