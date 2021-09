Ação de limpeza aconteceu nas praias Grande, Forno, Anjos e Prainhas do Pontal do Atalaia - Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2021 17:05

Dia Mundial de Limpeza dos Rios e Oceanos, e aconteceu nas praias Grande, Forno, Anjos e Prainhas do Pontal do Atalaia. ARRAIAL DO CABO – Mais de 400 quilos de lixo foram recolhidos nesse sábado (18), durante uma ação de preservação ambiental, realizada em quatro praias diferentes de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. O trabalho marcou o, e aconteceu nas praias Grande, Forno, Anjos e Prainhas do Pontal do Atalaia.

Entre os resíduos encontrados, estão: garrafas pet, talheres, canudos, copos e sacolas de plástico descartável, além de latas de alumínio e guimbas de cigarro. O material foi encontrado na faixa de areia das praias e na área de restinga, em uma iniciativa que teve a participação de mais de 50 pessoas, incluindo voluntários.

Esta é a sétima edição do trabalho, que foi realizado pela Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), em conjunto com o Projeto Mar Sem Lixo. Durante a ação, também foram distribuídas aos banhistas, sacolas biodegradáveis, que evitam danos ao meio ambiente.

“É nosso dever conscientizar a população sobre a importância de não permitir que esses detritos cheguem ao mar e poluam o meio ambiente, por isso também distribuímos sacolas biodegradáveis nesse dia. O lixo na areia chega inevitavelmente ao mar, afetando a nossa fauna marinha, que é a nossa maior riqueza”, disse o presidente da Aremac, Eraldo Cunha.

A organização informou que todo o material recolhido foi levado para a usina de reciclagem de Arraial do Cabo.