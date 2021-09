Publicado 20/09/2021 18:45

ARRAIAL DO CABO – A primeira audiência pública sobre o Plano Diretor Participativo e de Mobilidade Urbana de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, será realizada nesta terça-feira (21). Segundo a Prefeitura, o objetivo é estabelecer regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade, através do uso e ocupação do solo.

O evento terá formato virtual por conta da pandemia da Covid-19. Para participar, é necessário fazer inscrição no site da Prefeitura [ clique aqui ], ou através do preenchimento, presencial, de um formulário, que está disponível na sede da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Pesquisa Ciência e Tecnologia.

O município informou que, para quem tiver dificuldades de acesso à internet, serão disponibilizados espaços em três escolas da rede pública: duas nos distritos e uma na região central da cidade. “Esse Plano Diretor tem que ser revisto de tempos em tempos e está no processo de revisão. O nosso já está bem defasado, e a gente está pegando o processo do passado, e revalidando”, afirmou o presidente da Fundação do Meio Ambiente, Maycon Victorino.

Ainda de acordo com a Prefeitura, no dia 28 de setembro, também às 18 horas, serão realizadas mais duas audiências virtuais e, no dia 19 de outubro haverá um seminário de encerramento. “A intenção é dar amplo acesso à população e garantir a voz dos munícipes na discussão e planejamento do ordenamento da nossa cidade", acrescentou Maycon Victorino.