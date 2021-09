Plantio de bromélias e pitangueiras aconteceu na Praça da Independência - Foto: Divulgação

Publicado 21/09/2021 22:05

ARRAIAL DO CABO – Uma ação simbólica para marcar o Dia da Árvore foi realizada nesta terça-feira (21), em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura, durante a iniciativa, agentes da Secretaria do Ambiente fizeram o plantio de bromélias e pitangueiras na Praça da Independência, com o apoio guardas mirins do município.