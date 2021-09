Policiais apreenderam 60 pinos de cocaína, uma tira de maconha, e R$ 36 - Foto: Divulgação

Policiais apreenderam 60 pinos de cocaína, uma tira de maconha, e R$ 36Foto: Divulgação

Publicado 27/09/2021 11:20

ARRAIAL DO CABO – Um jovem foi preso por tráfico de drogas, nesse domingo (26), no mirante do bairro Boa Vista, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a PM, com ele foram encontrados 60 pinos de cocaína, uma tira de maconha, e R$ 36, em espécie, que seriam provenientes da venda de entorpecentes.