A ocorrência foi registrada na 127ª DP - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/11/2021 14:17

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (22) após tentar matar o próprio primo com golpes de faca em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O crime aconteceu na Rua Marcílio Dias, na Macedônia.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada no Hospital Municipal de Arraial do Cabo (HGAC), onde a vítima deu entrada com uma faca cravada na barriga. Segundo o rapaz, ele foi agredido pela prima após uma discussão.

A mulher, identificada como L.H.O.V., foi capturada e encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes, onde permanece presa por tentativa de homicídio.