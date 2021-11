O criminoso foi encaminhado para a 132ª DP, autuado e preso por tráfico. - Letycia Rocha (RC24h)

O criminoso foi encaminhado para a 132ª DP, autuado e preso por tráfico.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/11/2021 14:56

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso nesta quarta-feira (17) com uma carga de entorpecentes no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após uma denúncia anônima.

A Polícia Militar foi até a Rua Dr. Hilton Massa e flagrou o elemento com uma pequena quantidade de drogas. Próximo a ele, os agentes localizaram o restante da carga, totalizando 84 pinos de cocaína e duas tiras de maconha.

O criminoso foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso por tráfico.