Todo mundo já sabe que Cabo Frio está sendo assolado por polêmicas envolvendo ‘investimentos em criptomoedas’, acusações de pirâmides financeiras e “calotes”. Nesta quarta-feira (10), Seven Consultoria, mais uma dessas companhias deu mostras de que vai encerrar suas atividades em breve. A empresa seria de uma empresária de 24 anos, cujo escritório estaria localizado na Rua Major Belegard, no Centro de Cabo Frio.



Esse aviso veio na forma de um comunicado disponibilizado aos clientes diretamente, já que a empresa não tem redes sociais. Nesse documento, é informado que “durante 7 meses pagou uma rentabilidade de 15% a todos os clientes, mesmo sendo esclarecido em contrato que a empresa poderia pagar “até 15%”. E nesses últimos 2 meses realizou o pagamento das rentabilidades em 5%”. Muitos clientes acreditam que em breve o pagamento vai cessar e estão manifestando preocupação sobre o caso.



A ‘pausa’ nos pagamentos e posterior fechamento da empresa foram previstos em um vídeo de um advogado alertando, no dia 21 de outubro, sobre o perigo dessa empresa ruir. Artêmio Picanço. O profissional menciona que até a apresentação da empresa é duvidosa, também porque seu ‘marketing’ funciona apenas no ‘boca a boca’, já que se apresenta como ‘trader tercerizado’, como se a função de investidor não fosse acessível ao cliente comum.



Confira na íntegra o comunicado da Seven Consultoria

A empresa seria de uma empresária de 24 anos, cujo escritório estaria localizado na Rua Major Belegard, no Centro de Cabo Frio.