Ação vai acontecer até o dia 30 de novembroInternet

Publicado 08/11/2021 14:29

A Prefeitura de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, prorrogou até o dia 30 de novembro a campanha de multivacinação no Município. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos, que possuem vacinas em atraso. A ação acontece em todos os postos de saúde do Município, no horário de 9h às 16h.

O Ministério da Saúde reforça que a atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. Vale lembrar que todos os imunizantes integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI), são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Locais de vacinação: ESF Prainha, ESF, Canaã, ESF Hermes Barcelos, ESF Boa vista, ESF Cabocla, ESF monte Alto, ESf Figueira , ESf Sabiá.