Durante a ação, foram apreendidos 15 pinos de cocaína, 15 tiras de maconha e R$ 30 em espécieLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/11/2021 14:42

Um homem, identificado como D.M.B., foi preso vendendo drogas na Praça do Cova, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no último sábado (20), após uma denúncia.

Uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo com camisa listrada cinza e vermelha, boné vermelho e bermuda azul, estaria vendendo entorpecentes na Rua Joaquim Martins Filho. No local, os agentes flagraram o momento em que um usuário comprava drogas com o acusado. Eles foram abordados e encaminhados para a delegacia.

O criminoso foi autuado e preso por tráfico de drogas e, o usuário, autuado e liberado. Durante a ação, foram apreendidos 15 pinos de cocaína, 15 tiras de maconha e R$ 30 em espécie.