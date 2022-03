Imagem ilustrativa - Internet

Publicado 02/03/2022 14:24

Um adolescente de 16 anos morreu afogado na tarde desta segunda-feira (28), na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. De acordo com a polícia, o jovem foi arrastado com a força da onda e bateu com a cabeça em uma pedra, o mesmo chegou a ser socorrido mas não resistiu.

O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio, e o caso registrado na 132ª DP de Arraial do Cabo.

TRISTEZA EM UNAMAR

Em Cabo Frio, uma criança de apenas 1 ano morreu afogada na tarde desta segunda-feira (28). De acordo com a polícia, o acidente foi em Unamar, no segundo distrito. A vítima chegou a ser socorrida e levada para UPA, mas não resistiu. A reportagem fez contato com os Bombeiros para confirmar as circunstâncias do afogamento e aguarda a resposta.

NÚMERO DE AFOGAMENTOS CRESCEU

Segundo levantamento do Corpo de Bombeiros, o número de casos de afogamentos na Região dos Lagos já superou o do ano passado. De acordo com dados da corporação, até esta segunda-feira (28) houve 30 resgates, contra 17 durante todo o período de Carnaval em 2021.