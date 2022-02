ARRAIAL DO CABO/ Inscrições para a Corrida da Faetec têm início nesta sexta (25) - Internet

Publicado 24/02/2022 19:14

Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, será a sede da próxima Corrida da Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica). O evento acontece no dia 6 de março, mas as inscrições, que serão gratuitas, têm início a partir desta sexta-feira (25) . A prova de 5km deve reunir cerca de mil participantes em 12 categorias, e tem como principal objetivo promover o incentivo ao esporte.

A festividade disponibiliza também 150 vagas para moradores do município, tendo inscrições presenciais na quinta-feira (4), no Estádio Municipal e Hermenegildo Barcelos, a partir das 10h.

A largada será às 8h, na unidade da Faetec, na Prainha. Quem participar das provas de corrida e caminhada receberá medalha. Os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina garantem premiação em dinheiro, R$500, R$300 e R$200.

Na retirada do kit de participação com camisa, chip, número e medalha, é necessário levar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados às vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Estado. O kit será entregue dia 5, na Faetec Prainha, das 11h30 às 17h.

Categorias:

Até 19 anos

20-24 anos

25-29 anos

30-34 anos

35-39 anos

40-44 anos

45-49 anos

50-54 anos

55-59 anos

65-69 anos

Acima de 70 anos.