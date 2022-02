COVID-19: Arraial do Cabo mantém vacinação de adultos e crianças - ASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 21/02/2022 14:18

A Prefeitura de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, segue vacinando aos moradores contra a covid-19. Crianças de 5 a 11 anos, adolescentes a partir de 12 anos e adultos podem receber a dose do imunizante nos pontos divulgados pelo município. A imunização acontece no Centro e nos Distritos.



Para receber a vacina são exigidos os seguintes documentos: comprovante de residência, carteira de vacinação da criança, cartão do SUS e documento de identificação da criança e do responsável. Imunossuprimidos devem apresentar laudo médico.



A Saúde reforça que o cronograma de vacinação é feito de acordo com a quantidade de doses enviadas pelo Estado.



Confira os locais e horários de vacinação:



Cronograma de Vacinação contra COVID-19



Infantil

Dia 21/02 – Associação dos Aposentados das 09h às 16h;

Dia 22/02 – CIEP das 09h às 16h;

Dia 23/02 – Escola Municipal Vera Felizardo das 09h às 15h;

Dia 24/02 – Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho das 09h às 15h;

Dia 24/02 – Posto de Saúde do Sabiá das 09h às 15h;

Dia 25/02 – Associação dos Aposentados das 09h às 16h.





Adulto

Dia 21/02 – Posto de Saúde de Sabiá das 09 às 16h;

Dia 22/02 – Associação dos Aposentados das 09h às 16h;

Dia 23/02 – Associação dos Aposentados das 09h às 16h;

Dia 24/02 – Posto de Saúde de Monte Alto das 09h às 16h;

Dia 24/02 – Associação dos Aposentados das 09h às 16h;

Dia 25/02 – Posto de Saúde de Figueira das 09h às 16h.