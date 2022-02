‘Gerente’ do tráfico do Morro do Boa Vista é preso em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/02/2022 14:47

Um homem apontado como ‘gerente’ do tráfico de drogas do Morro do Boa Vista, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi preso nesta quinta-feira (17), na Travessa Martin Afonso, após uma denúncia.

A Polícia Militar recebeu informações de que o criminoso estaria com um casal em uma residêncial abandonada realizando a endolação de entorpecentes. No local indicado, o trio foi capturado com 1.125 pinos de cocaína, 1 kg da mesma droga, uma balança de precisão, além de material para embalar as drogas.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde os dois homens permaneceram presos por tráfico de drogas e a mulher, menor de idade, foi apreendida por crime análogo.