Arraial do Cabo se prepara para receber a Copa Brasil de Vela em maio - ASCOM de Arraial do Cabo

Arraial do Cabo se prepara para receber a Copa Brasil de Vela em maio ASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 20/02/2022 09:00

Amantes de esportes residentes em Arraial do Cabo, cidade da Região dos Lagos, tem um motivo a mais para esperar o mês de maio. A Praia dos Anjos receberá, entre os dias 11 e 15, a Copa Brasil de Vela.

Para que tudo dê certo, na última quinta-feira (17), representantes da prefeitura e da Confederação Brasileira de Vela realizaram uma visita técnica no local da competição.

Durante a visita, a comitiva avaliou a extensão marítima para fazer o mapeamento das raias, visando minimizar os impactos na navegação e nas áreas de pesca. A orla e extensão de areia também foram avaliadas para definir onde será instalada a estrutura do evento.



De acordo com Samuel Gonçalves, representante da Confederação Brasileira de Vela, a expectativa para o evento é grande e o Município vai receber visitantes do Brasil inteiro, tanto para participar, quanto acompanhar a Copa. "Oficialmente é a primeira competição de barco a vela na cidade e será um campeonato a nível nacional", afirmou Samuel.



Para Max Magalhães, Diretor de Eventos de Arraial do Cabo, o campeonato é muito importante para fomentar o turismo na cidade. "É um evento nacionalmente conhecido e que vai beneficiar a rede hoteleira e gastronômica do Município, além de valorizar a mão de obra cabista, contando com o apoio dos pescadores locais", declarou Max.



Além do Diretor de Eventos e representantes da CB Vela, a visita técnica também foi acompanhada pelas Secretarias de Turismo, Esportes e Ambiente, juntamente com a Fundação.