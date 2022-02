Trio é preso após cometer assalto em distrito de Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/02/2022 13:41

Três homens, identificados como J.J.S.M., L.G.A. e E.S.G.J., foram presos após cometerem um assalto no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, na madrugada desta segunda-feira (21).

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares informando sobre uma briga próximo à praça do distrito. No local, os agentes souberam que um dos envolvidos na confusão havia sido assaltado próximo à estrada do Aeroporto quando seguia para casa e teria reconhecido um dos elementos, entrando em via de fatos. Um outro envolvido conseguiu fugir.

Os militares iniciaram buscas e localizaram os outros dois criminosos que participaram do crime.

Juntamente com a vítima, o trio de assaltantes foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde ficaram presos por roubo.