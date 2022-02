Arraial do Cabo divulga esquema de segurança pública para o Carnaval - ASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 24/02/2022 19:27

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, divulgou o planejamento operacional para o período de Carnaval na cidade. No total, as ruas do município terão um efetivo com 154 homens da Guarda Civil Municipal, Comtrans e Guardas-Vidas. As ações terão a participação da Secretaria de Posturas e da Polícia Militar.

Durante o período de 10 dias, acontecerão diversas operações em pontos estratégicos do município, com o apoio de cães farejadores e uso de drones. A Comtrans, e fiscais da Secretaria de Posturas, atuarão em conjunto em diversas frentes em ações como coibir a ação de flanelinhas, cobrar o cumprimento dos Decretos Municipais de combate a Covid-19 e apreensão de aparelhos sonoros de qualquer tamanho ou espécie, por exemplo.

A Defesa Civil estará atuando com a equipe de Guarda-vidas nos 15 postos por toda extensão da orla marítima. Até mesmo a Guarda Mirim irá participar do planejamento, realizando campanhas educativas e distribuindo pulseiras de identificação para as crianças.

“Montamos um planejamento de ações operacionais integradas, visando aumentar a sensação de segurança da população cabista e dos turistas”, destacou o Secretário de Segurança Leandro Alex.