Arraial do Cabo - Postos de guarda-vidas na região dos distritos de Arraial do Cabo foram incendiados na madrugada desta quinta-feira (6). Segundo informações, o ato foi em retaliação à demolição dos quiosques da localidade – realizada nesta quarta (5) em uma ação do Governo do Estado, da Justiça Federal e do Instituto do Meio Ambiente (INEA) -, e praticado por criminosos ligados ao tráfico de drogas, a pedido dos quiosqueiros.



A situação gerou grande preocupação entre a população, especialmente pela importância dos postos guarda-vidas para a segurança dos banhistas. As praias dos distritos são frequentadas por um grande número de pessoas, principalmente durante o verão, e a falta dos postos coloca em risco a vida das pessoas, já que o mar por ali é bastante revolto.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal. O prefeito Marcelo Magno afirmou que está muito preocupado com a situação.



“Por causa de uma decisão da Justiça Federal junto com o Inea, a população que precisa de um guarda-vida aqui para assistir durante o ano inteiro por causa dos perigos, das correntes, vai acabar sendo sacrificada”, disse o prefeito.



A queima dos postos guarda-vidas, que foram recentemente instalados, é um crime grave que coloca em risco a vida das pessoas. As autoridades competentes estão investigando o caso e buscam identificar os responsáveis.



CONFIRA A NOTA DA PREFEITURA



Em uma ação criminosa, na madrugada desta quinta-feira (6), os dois postos guarda-vidas no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo, foram queimados. As estruturas, que ficaram totalmente destruídas, foram entregues a população a menos de um mes, em abril deste ano.



O vandalismo aconteceu poucas horas após a demolição dos quiosques e residências na Praia de Monte Alto. A prefeitura de Arraial do Cabo informou que o município não está envolvido na operação de demolição. A intervenção está sendo feita pelo INEA e Ministério Público, por se tratar de uma área do Parque Estadual da Costa do Sol.



Pensando na segurança dos moradores e turistas que frequentam a praia, 10 novos postos guarda-vidas foram construídos pelo governo municipal no ano passado.