Placa de sinalização - Rede social

Placa de sinalização Rede social

Publicado 06/06/2024 13:46

Arraial do Cabo - A Prefeitura de Arraial do Cabo, em parceria com a Defesa Civil e guarda-vidas, iniciou a instalação de novas placas de sinalização na Praia Grande. O objetivo é alertar turistas e moradores sobre os riscos iminentes em algumas áreas, principalmente nas encostas próximas ao mar.



Local com histórico de acidentes, a Ponta da Cabeça agora conta com placas que alertam sobre o alto risco de afogamento. A Defesa Civil reforça a importância de evitar o local, especialmente em dias de mar agitado.



Na área conhecida como “Janela do Paraíso”, que já foi interditada há alguns anos devido ao risco de desabamento, as novas placas reforçam a interdição e alertam para o vandalismo das placas antigas. A Prefeitura ressalta que o terreno é particular, de responsabilidade da empresa Álcalis, e não um ponto turístico oficial.



A Prefeitura pede a colaboração de todos para respeitar a sinalização e evitar áreas de risco. As placas são ferramentas importantes para garantir a segurança de turistas e moradores. A instalação continuará em outros pontos.

Salva-vidas instalam placas de sinalização Rede social