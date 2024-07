Um tablete de maconha com 213 gramas, 451 buchas da droga, duas balanças de precisão, um caderno de anotações, uma máquina de cartão e um aparelho celular - Divulgação/PM

Arraial do Cabo - Um homem de 19 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (12) na Praia Grande, em Arraial do Cabo, com uma grande quantidade de maconha. A ação foi realizada pela Polícia Militar.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações anônimas de que um indivíduo estaria com drogas na Rua Marcílio Dias. Ao chegar no local, os policiais foram recebidos pelo elemento, identificado como B.F.T., que permitiu a entrada da equipe na residência.

Em uma revista no imóvel, os agentes encontraram um tablete de maconha com 213 gramas, 451 buchas da droga, duas balanças de precisão, um caderno de anotações, uma máquina de cartão e um aparelho celular. Todo o material foi apreendido.

Diante dos fatos, B.F.T., conhecido como “BN” e com histórico de envolvimento no tráfico de drogas na região, foi preso em flagrante e conduzido à 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP). Posteriormente, ele foi levado para a 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por tráfico de drogas.