Acidente - Reprodução

Acidente Reprodução

Publicado 31/12/2024 11:23

Arraial do Cabo - Um acidente de trânsito aconteceu neste domingo (29), em Arraial do Cabo. Segundo informações preliminares, a ocorrência envolveu um bugre particular e foi registrado próximo à estrada dos distritos. Quatro pessoas ficaram feridas.



Relatos apontam que o veículo teria capotado, mas o fato ainda não foi confirmado pelas autoridades. A cena foi registrada em vídeo por populares que passavam pelo local, que definiram o acidente como “grave”.



A Polícia Militar e o resgate do município compareceram ao local do acidente. Não há informações sobre feridos graves. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.



O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura de Arraial do Cabo e com a Polícia Militar, em busca de mais detalhes sobre o ocorrido.



De acordo com a prefeitura de Arraial, “as vítimas foram socorridas pelas ambulâncias do Resgate e levadas para o pronto-socorro. Os quatro feridos receberam atendimento médico, passaram por exames e depois de ficarem em observação foram liberados”.



Já a Polícia Militar, em nota, informou que “policiais auxiliaram uma vítima de acidente de trânsito em Arraial do Cabo, neste domingo”. A PM informou também que, “no local, foi constatado que o condutor se evadiu do local sem prestar socorro. Enquanto a vítima estava sendo socorrida no hospital da região, policiais conduziram o motorista à 132ª DP para esclarecimentos”.