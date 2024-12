Coloração escura no mar - Reprodução

A floração de algas é identificada pela presença de manchas na água, que podem variar entre vermelho, marrom ou azul esverdeado, dependendo das espécies predominantes. De acordo com especialistas, o excesso de nutrientes, muitas vezes associado à poluição ou a resíduos que chegam ao mar, é um dos principais fatores que estimulam esse crescimento descontrolado.

Além disso, condições climáticas como períodos de calmaria após chuvas ou ventos fortes também podem favorecer o fenômeno, criando um ambiente propício para a proliferação das algas.

Esse fenômeno pode representar riscos à saúde. Isso porque algumas espécies produzem toxinas que, ao serem liberadas na água, podem causar irritações na pele e nos olhos, problemas respiratórios, gastroenterites e, em casos mais graves, danos ao sistema neurológico ou hepático. Não há informações se este é o caso de Arraial do Cabo. A prefeitura da cidade ainda não se pronunciou.

Com informações de @aventurasdobolt

- Moradores e turistas que frequentaram a Praia Grande, em Arraial do Cabo, nesta segunda-feira (30), se depararam com uma coloração escura no mar, incomum naquela região. O fenômeno é atribuído à floração de algas, que ocorre quando há um crescimento acelerado dessas espécies microscópicas, alterando a tonalidade natural do ambiente aquático.