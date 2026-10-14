Parceria prevê estudos técnicos e elaboração do Plano Diretor, com participação de professores e estudantes da universidade - Foto: Divulgação

Parceria prevê estudos técnicos e elaboração do Plano Diretor, com participação de professores e estudantes da universidadeFoto: Divulgação

Publicado 14/10/2026 15:44

A Prefeitura de Barra do Piraí firmou, nesta terça-feira (13), um convênio com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para desenvolver o planejamento estratégico do município e elaborar um novo Plano Diretor. A assinatura ocorreu no gabinete da prefeita Kátia Miki, que também recebeu a equipe da universidade, formada por 11 professores e estudantes de pós-graduação, para a apresentação dos primeiros planos de trabalho.

A iniciativa pretende reunir informações sobre diferentes aspectos da cidade para orientar as decisões da administração municipal e contribuir para o desenvolvimento de Barra do Piraí a longo prazo. O trabalho envolverá áreas como cartografia, geografia, economia e ciência política, além de dados relacionados à participação social no município.

A próxima etapa do projeto será marcada pela integração dos profissionais da UERJ com as secretarias municipais. A proposta é promover o diálogo entre as equipes, identificar as necessidades de cada setor e estabelecer, de forma conjunta, as primeiras ações do planejamento, levando em consideração as características e particularidades da cidade.

A participação de diferentes áreas do conhecimento permitirá reunir informações técnicas e dados sobre o município, contribuindo para uma análise mais ampla das demandas locais. A partir desse levantamento, a equipe pretende produzir subsídios para a elaboração do Plano Diretor e para a definição de estratégias de desenvolvimento municipal.

Planejamento para o desenvolvimento da cidade

Segundo o diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento (CEED) da UERJ, Rodrigo Reis, a parceria permitirá organizar informações importantes para orientar as decisões da Prefeitura.

“A proposta é produzir conhecimento técnico que contribua para a elaboração de um novo Plano Diretor e ofereça subsídios para um planejamento estratégico mais eficiente, orientando o desenvolvimento da cidade a longo prazo”, afirmou.

O trabalho deverá considerar informações cartográficas, geográficas, econômicas e políticas, além de elementos relacionados à participação da sociedade nas discussões sobre o município. A intenção é utilizar esse conjunto de dados para apoiar a construção de propostas alinhadas às necessidades locais.

O planejamento estratégico também deverá contribuir para que a administração municipal tenha informações organizadas para avaliar as demandas de diferentes áreas e definir ações voltadas ao desenvolvimento da cidade.

Integração entre universidade e Prefeitura

O professor Floriano Godinho de Oliveira, coordenador da equipe de trabalho da UERJ, destacou a importância da atuação conjunta entre os profissionais da universidade e os representantes da administração municipal.

“Iremos trabalhar de forma integrada com as equipes da Prefeitura para entendermos as necessidades do município e desempenharmos um importante papel na construção do planejamento estratégico de Barra do Piraí”, declarou.

A integração entre os especialistas e as secretarias municipais será uma das etapas do trabalho. O diálogo deverá ajudar a identificar as prioridades de cada setor e reunir diferentes perspectivas para a elaboração das propostas.

Plano Diretor e futuro do município

A prefeita Kátia Miki também ressaltou a importância da elaboração do Plano Diretor para orientar o crescimento de Barra do Piraí e avaliar as potencialidades da cidade.

“O Plano Diretor é essencial para que possamos analisar todas as potencialidades e necessidades do nosso município e, assim, crescer e nos desenvolver ainda mais”, afirmou.

Com o convênio firmado, a Prefeitura e a UERJ iniciam uma parceria voltada à produção de conhecimento técnico e à construção do planejamento estratégico municipal. O trabalho deverá reunir informações de diferentes áreas para subsidiar a elaboração do novo Plano Diretor e orientar o desenvolvimento de Barra do Piraí a longo prazo.